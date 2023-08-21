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20:55, 21 августа 2023 года В Орловской области возведут еще шесть модульных фельдшерских пунктов Работа запланирована на текущий и следующий год.



Фото: архив "Вести-Орел"

На Орловщине продолжается обновление фельдшерско-акушерских пунктов. О ходе работы рассказал губернатор Андрей Клычков.



По словам главы региона, за этот и следующий год нужно возвести шесть модульных ФАПов. Они появятся в деревне Юшино Урицкого района, в селе Бельдяжки Кромского района, в селе Лаврово и деревне Шепино Орловского муниципального округа, а также в селе Никольское Ливенского района и селе Столбецкое Покровского района.



Также губернатор сообщил, что во Мценском районе завершился капитальный ремонт ФАПа в деревне Мелынь, а в Глазуновском районе – в селе Красная Слободка.





Артем Ежаков



