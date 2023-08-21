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20:35, 21 августа 2023 года Андрей Клычков поручил разобраться с проблемой закатанных в асфальт деревьев в Орле Ранее в мэрии заявили о проводимой проверке.



Фото из соцсетей

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в рамках прямого эфира в социальных сетях поручил разобраться с проблемой закатанных в асфальт в районе улицы Максима Горького.

"Ремонт дороги по улице Максима Горького – закатали в асфальт деревья. Посмотрите, разберитесь, наведите порядок. Этих ляпов не нужно допускать. Прошу оперативно отреагировать", – заявил губернатор, обращаясь к мэру Орла Юрию Парахину. Напомним, что орловские социальные сети облетели фотографии деревьев неподалеку от кафе "Очарованный странник", на которых видно, что деревья закатаны в асфальт. В мэрии назвали ситуацию "вопиющей" и сообщили, что по данному факту проводится проверка, а все виновные обязательно понесут дисциплинарное наказание.





Артем Ежаков



