С начала года в Орловской области прошло 52 ярмарки вакансий

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9:30, 22 августа 2023 года
С начала года в Орловской области прошло 52 ярмарки вакансийБлагодаря им работу нашли более ста жителей региона.
Фото: архив "Вести-Орел"
За первые шесть месяцев 2023 года на Орловщине состоялось 52 ярмарки вакансий, включающих региональный и федеральный этапы. Посетили их более 3600 тысяч орловцев, 117 из которых были трудоустроены.
По информации пресс-службы областного правительства, в мероприятиях также поучаствовали 288 работодателей. Они предоставили на выбор 4 867 вакансии.
Ксения Солоухина
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