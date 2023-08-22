Главная » Новости



9:30, 22 августа 2023 года С начала года в Орловской области прошло 52 ярмарки вакансий Благодаря им работу нашли более ста жителей региона.



Фото: архив "Вести-Орел"

За первые шесть месяцев 2023 года на Орловщине состоялось 52 ярмарки вакансий, включающих региональный и федеральный этапы. Посетили их более 3600 тысяч орловцев, 117 из которых были трудоустроены.



По информации пресс-службы областного правительства, в мероприятиях также поучаствовали 288 работодателей. Они предоставили на выбор 4 867 вакансии.





Ксения Солоухина



