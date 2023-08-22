На Орловщине пройдет чемпионат страны по стрельбе из лука

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10:00, 22 августа 2023 года
На Орловщине пройдет чемпионат страны по стрельбе из лукаРегион представят 20 спортсменов.
Фото: архив "Вести-Орел"
Чемпионат пройдет на стрелковом поле стадиона имени Ленина с 23 по 27 августа. Стартует он в 9.00.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в соревнованиях примут участие почти 350 спортсменов из разных городов. Орловскую область представят 20 лучников.
Итоги состязаний подведут 27 августа.
Ксения Солоухина
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