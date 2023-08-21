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18:53, 21 августа 2023 года В орловскую больницу Боткина поступило новое оборудование для паллиативной помощи В медучреждение закупили аппарат вентиляции легких и два аспиратора.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Новое медицинское оборудование завезли в кабинет паллиативной помощи больницы имени Боткина. Туда поступил портативный электрический аппарат искусственной вентиляции лёгких, а также два механических инсуффлятора-аспиратора для эффективного очищения дыхательных путей.



По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", вся аппаратура укомплектована сменными фильтрами и пульсоксиметром. Она будет использоваться для оказания паллиативной помощи пациентам по назначению врача.





Ксения Солоухина



