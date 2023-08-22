Юных орловцев научат азам киберспорта

Образовательная программа доступна в центре IT-куб.
Фото: архив "Вести-Орел"
В центре IT-куб для орловцев в возрасте с 12 до 18 лет доступна новая программа обучения "Киберспорт". Об этом сообщает региональный информационный портал.
Ребятам будут преподавать историю и правила игр, пользование игровыми приставками и компьютером, технику безопасности. Орловцы овладеют теоретическими знаниями по киберспорту, навыками обращения с компьютером.
Ученики выступят не только в роли игроков, но и в качестве организаторов, судей и комментаторов любительских киберспортивных турниров. Подробности представлены на сайте "Навигатор. Дети".