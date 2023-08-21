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18:36, 21 августа 2023 года

Все школы Орла готовы к учебному году

Об этом заявил губернатор области Андрей Клычков в ходе встречи с активом управляющих советов муниципальных общеобразовательных организаций столицы региона.

Фото: портал правительства Орловской области

В преддверии нового учебного года губернатор Орловской области Андрей Клычков обсудил с активом управляющих советов школ Орла подготовку к возобновлению занятий. Об этом сообщает региональный информационный портал.

Стороны обсудили новую должность в учебных заведениях – "советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями", а также открытие "Кванториумов", физкультурных комплексов, переход на односменную систему, введение единой школьной формы и оснащение школ цифровым оборудованием.

Андрей Клычков отметил, что все школы Орла прошли приемку и готовы к началу занятий. Более 40 миллионов рублей было направлено на систему образования областной столицы, включая косметический ремонт. Глава региона подчеркнул, что на ближайшее время запланирована большая профессиональная педагогическая конференция.


Артем Ежаков
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