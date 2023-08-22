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9:00, 22 августа 2023 года Орловская доярка заняла второе место во всероссийском конкурсе профмастерства Екатерина Захарова имеет более 14 лет трудового стажа.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров прошел в Нижнем Новгороде. В нем приняли участие 63 человека из разных субъектов страны. Конкурсантам предстояло пройти четыре этапа: сборка и разборка доильного аппарата, проверка теоретических знаний, санитарная подготовка и соревнования по машинному доению.



По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", оператор машинного доения коров орловского предприятия "Славянское" Екатерина Захарова заняла второе место в номинации "Женщины до 45 лет со стажем работы более 14 лет".





Ксения Солоухина



