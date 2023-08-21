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21:30, 21 августа 2023 года Андрей Клычков оценил работы по благоустройству и строительству в Орловском округе Губернатор Орловской области побывал в муниципальном образовании 18 августа.





Первым пунктом рабочей поездки главы региона стал мост, возводимый между населенными пунктами Касьяновка и Тайное. На строительство было выделено более 300 миллионов рублей по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". На переправе смонтированы пять из восьми пролетов смонтированы. Сдать объект должны в марте следующего года.



Следующий пункт поездки – Знаменка. Почти 8,5 миллиона рублей было выделено на благоустройство дворовых территорий четырех домов по улице Гагарина. Здесь же облагородили общественную территорию у ДК "Олимп".





Татьяна Тимохина



