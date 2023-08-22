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5:00, 22 августа 2023 года

Орловские аграрии получили шесть грантов почти на 100 миллионов рублей

Вопрос поддержки фермерских хозяйств затронули на заседании правительства региона.

Фото из архива

Аграрии Орловской области получили шесть грантов на общую сумму 97,9 миллиона рублей на в текущем году на развитие семейных ферм. Грантовую поддержку обсудили 21 августа на заседании правительства, которое провел глава региона Андрей Клычков.

Семейные фермы, сельскохозяйственные потребительские кооперативы получают государственную поддержку в виде грантов на развитие и укрепление материально-технической базы. Получателями гранта "Агростартап" создаются новые хозяйства, - отметил глава региона Андрей Клычков.

Помимо грантов на развитие семейных ферм, в 2023 году предоставлены одиннадцать грантов "Агростартап" и три – на развитие материально-технической базы, сообщили в пресс-службе областного правительства.


Сергей Силаев
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