Народные приметы: Почему 22 августа нельзя носить черные вещи

22 августа 2023 года проходит народный праздник Матфей Змеесос и церковный день памяти апостола Матфия.

Дата 22 августа сохранила немало поверий и обрядов, которые были в чести у наших предков. Многие приметы призваны защитить человека от зла, сделать его более удачливым и богатым.

Что нельзя делать в этот день:

- Это редкий день, когда тяжелый труд не принесет желаемого результата. Сегодня стоит выполнять рутинные задачи, что-то новое может не обратиться успехом;

- Не надо совершать большие покупки. Они могут принести слезы или то, на что вы потратите, много денег быстро выйдет из строя;

- 22 августа нельзя носить черные вещи. Они могут принести болезни или даже траур в дом;

Что можно делать в этот день:

- Убираться в этот день дома к благополучию;

- Свадьба, сыгранная в этот день приведет к счастливому браку;

- Запомните сон, который вам приснился, возможно он даст вам подсказку наяву.