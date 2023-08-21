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16:55, 21 августа 2023 года В Орле накажут ответственных за закатку деревьев в асфальт Мэрия заявила о проводимой проверке.



Фото из соцсетей

Орловские социальные сети облетели фотографии деревьев неподалеку от кафе "Очарованный странник". На снимках видно, что деревья были закатаны в асфальт. В городской администрации назвали ситуацию "вопиющей" и сообщили, что по данному факту проводится проверка.

"Мы в курсе этой вопиющей ситуации. Абсолютно согласны с переживаниями по поводу здоровья деревьев. Сейчас проводится проверка. Все виновные обязательно понесут дисциплинарное наказание", – заявили в мэрии.





Артем Ежаков



