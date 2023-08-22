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3:00, 22 августа 2023 года

Российские школьники будут изучать методы противодействия беспилотникам

Об этом расскажут ученикам 10-11 классов.

Фото из архива

Российские школьники 10-11 классов будут изучать методы противодействия беспилотным летательным аппаратам в рамках школьной программы начальной военной подготовки. Из рабочей программы курса следует, что преподаватели расскажут об особенностях применения БПЛА на поле боя. 

Школьники будут иметь представление о способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов и ведении разведки местности с помощью БПЛА; знать алгоритм противодействия БПЛА противника; выполнять практические действия по управлению БПЛА, - сказано в третьем модуле курса НВП.

Модуль "Элементы НВП" включен в учебники по дисциплине "Основы безопасности жизнедеятельности". В конце 2022 года в России утвердили новую школьную программу с уроками военной подготовки.


Сергей Силаев
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