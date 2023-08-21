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19:15, 21 августа 2023 года Орловская пенсионерка чуть не перевела 600 тысяч рублей за освобождение дочери от мнимой ответственности Полицейские задержали курьера мошенников.



Видео: УМВД России по Орловской области

Орловские полицейские сорвали хищение 600 тысяч рублей у 87-летней пенсионерки. Женщину обманули по классической схеме. На телефон орловчанке позвонила якобы дочь и заявила, что спровоцировала серьезное ДТП. Затем разговор продолжил злоумышленник, представившийся следователем. Он рассказал, что снимет ответственность девушки за аварию, если получит 600 тысяч рублей.



Во взаимодействии с тульскими коллегами полицейские задержали 17-летнего курьера мошенников. Он должен был перевести деньги пенсионерки на счет злоумышленников. За это молодому человеку причиталось 2,5% от суммы.



Как сообщили в региональном УМВД, подозреваемый отправлен под домашний арест. Его проверяют на совершение аналогичных преступлений.





Артем Ежаков



