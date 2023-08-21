Полицейские нашли в теплице у орловца более ста кустов конопли

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20:45, 21 августа 2023 года
Полицейские нашли в теплице у орловца более ста кустов коноплиТакже он пытался сбыть марихуану вместе с приятелем.
Фото: архив "Вести-Орел"
Сотрудники полиции задержали двух мужчин 52-х и 45-ти лет в Ливнах, когда те пытались сбыть 85 граммов марихуаны. За это на злоумышленников завели уголовное дело.
Кроме того, в теплице у 45-летнего орловца оперативники нашли более ста кустов конопли, а в его доме – 808 граммов марихуаны. Это подтвердили результаты проведенного исследования. Так данный гражданин попал еще под две статьи УК РФ.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, на период предварительного следствия подозреваемых заключили под стражу. Устанавливаются дополнительные эпизоды их преступной деятельности.
Ксения Солоухина