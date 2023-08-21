Полицейские нашли в теплице у орловца более ста кустов конопли

Также он пытался сбыть марихуану вместе с приятелем.

Фото: архив "Вести-Орел"

Кроме того, в теплице у 45-летнего орловца оперативники нашли более ста кустов конопли, а в его доме – 808 граммов марихуаны. Это подтвердили результаты проведенного исследования. Так данный гражданин попал еще под две статьи УК РФ.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, на период предварительного следствия подозреваемых заключили под стражу. Устанавливаются дополнительные эпизоды их преступной деятельности.