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20:45, 21 августа 2023 года

Полицейские нашли в теплице у орловца более ста кустов конопли

Также он пытался сбыть марихуану вместе с приятелем.

Фото: архив "Вести-Орел"

Сотрудники полиции задержали двух мужчин 52-х и 45-ти лет в Ливнах, когда те пытались сбыть 85 граммов марихуаны. За это на злоумышленников завели уголовное дело.  
 
Кроме того, в теплице у 45-летнего орловца оперативники нашли более ста кустов конопли, а в его доме – 808 граммов марихуаны. Это подтвердили результаты проведенного исследования. Так данный гражданин попал еще под две статьи УК РФ. 
 
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, на период предварительного следствия подозреваемых заключили под стражу. Устанавливаются дополнительные эпизоды их преступной деятельности.



Ксения Солоухина
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