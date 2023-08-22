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8:00, 22 августа 2023 года Орловская область увеличила экспорт муки в 6,5 раза В Республику Беларусь отправили более 100 партий продукции.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

С начала 2023 года сотрудники управления Россельхознадзора проконтролировали при отгрузке на экспорт из Орловской области в Беларусь 109 партий пшеничной муки. Масса отгруженной продукции – 2260 тонн, показатель увеличился в 6,5 раза относительно уровня 2022 года.



Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, мука соответствовала требованиям белорусской стороны. Сертификаты были оформлены в соответствии с законодательством.





Сергей Силаев



