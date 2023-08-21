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18:58, 21 августа 2023 года Орловский пчеловод собирает более 18 тонн меда за сезон В хозяйстве Владимира Быковского – более 300 ульев.





За сезон пчеловод Владимир Быковский откачивает более 18 тонн меда разных сортов. В его хозяйстве – более 300 ульев.



Пчелы размещаются в Новосильском, Залегощенском и Корсаковском районах. Сейчас планируется переезд в Тульскую область.



Помощь пчеловод получил в рамках проекта "Агростартап". Было выделено три миллиона рублей. На эти деньги Владимир Быковский купил оборудование и автомобиль, а также обзавелся современными ульями из пенополиуретана. Они легкие, теплые и имеют вентиляцию.









Эльза Ахмедбекова



