Главная » Новости



17:47, 21 августа 2023 года Орел присоединился к фестивалю "Русское лето. Za Россию" Всего он пройдет в 26 городах страны.





19 августа в Орле прошел фестиваль "Русское лето. Za Россию". Его посетили 22,5 тысячи человек.



Гуляния развернулись на площади Ленина. Жители и гости города поучаствовали в различных мастер-классах, понаблюдали за шоу силового экстрима.



Концертная программа также была насыщенной. Публика услышала выступление Орловской государственной филармонии, кавер-групп "Так бывает" и "Пляски". Завершило торжество выступление Александра Иванова и группы "Рондо".





Татьяна Тимохина



