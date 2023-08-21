Орел присоединился к фестивалю "Русское лето. Za Россию"
Всего он пройдет в 26 городах страны.
19 августа в Орле прошел фестиваль "Русское лето. Za Россию". Его посетили 22,5 тысячи человек.
Гуляния развернулись на площади Ленина. Жители и гости города поучаствовали в различных мастер-классах, понаблюдали за шоу силового экстрима.
Концертная программа также была насыщенной. Публика услышала выступление Орловской государственной филармонии, кавер-групп "Так бывает" и "Пляски". Завершило торжество выступление Александра Иванова и группы "Рондо".