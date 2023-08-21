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16:45, 21 августа 2023 года

Новый очаг АЧС подтвердился в Орловской области

Он зафиксирован в Дмитровском районе.

Фото: архив "Вести-Орел"

Территория земельного участка площадью в шесть квадратных метров, расположенная в километре южнее села Лубянки, считается инфицированным объектом по африканской чуме свиней. Указ об установлении карантина подписан губернатором Орловской области Андреем Клычковым.

Документом установлены противоэпидемические мероприятия, включая регулирование численности дикого кабана на территории в радиусе 30 километров от очага АЧС.

Напомним, что на прошлой неделе очаг африканской чумы свиней подтвердился в Сосковском районе – вблизи села Гнилое Болото.


Артем Ежаков
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