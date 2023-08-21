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17:15, 21 августа 2023 года В Орловской области насчитали 1800 безработных Показатель снизился за год почти на треть.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Количество неработающих орловцев сократилось. На 1 июля 2023 года в регионе не были трудоустроены 1800 человек, годом ранее показатель составлял 2600. В первом полугодии 2023 года с помощью органов службы занятости 1,9 тысячи человек нашли работу.



– Мы держим на особом контроле текущую ситуацию на рынке труда. Позитивные тенденции прошлого года сохраняются, - цитирует тг-канал "Телеграммы из Орла" губернатора Андрея Клычкова.



В то же время число вакансий, заявленных работодателями региона, превышает 12 тысяч. В текущем году 50 безработных граждан приступили к временным работам.





Сергей Силаев



