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15:47, 21 августа 2023 года Орловские каратисты завоевали шесть медалей на чемпионате России Соревнования прошли в Орле впервые с 2014-го года.





Масштабные соревнования по карате в Орле проходят регулярно, но чемпионат России наш город не принимал с 2014-го года. В турнире приняли участие 329 спортсменов из 44 регионов.

Первые два дня состязания проходили на трех татами, финал прошел на импровизированной сцене. Орловчанка Варвара Головина стала единственной, кто пробился в финальный день турнира. Она завоевала первое в своей карьере золото чемпионата страны.



Также на счету наших каратистов пять бронзовых наград: три в личном зачете и два – в командном.





Анастасия Дорохова



