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15:15, 21 августа 2023 года В части Заводского района Орла запретят движение машин Речь идет о межквартальном проезде от дома №30 по улице Автовокзальной до дома №251 по улице Комсомольской.



Фото: архив "Вести-Орел"

Мэрия Орла предупреждает автомобилистов о неудобствах. С 8:00 22 августа до 17:00 8 сентября будет прекращено движение машин по межквартальному проезду от дома №30 по улице Автовокзальной до дома №251 по улице Комсомольской. Ограничения связаны с ремонтом участка тепловой сети.



Маршрут объезда: улица Автовокзальная — переулок Дарвина — улица Комсомольская — переулок Маслозаводской — улица Автовокзальная.





Артем Ежаков



