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14:45, 21 августа 2023 года На Орловщине открыли больше 230 ФАПтек В стадии открытия еще больше 40 аптек при фельдшерско-акушерских пунктах.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области продолжается реализация проекта "ФАПтека". В его рамках при фельдшерско-акушерских пунктах открываются аптеки, в которых торгуют безрецептурными лекарствами.



Как заявил глава департамента здравоохранения региона Игорь Петчин, на начало недели открылись уже 232 таких аптеки при ФАПах, а также 11 во врачебных амбулаториях.



Еще 46 ФАПтек в Болховском, Дмитровском, Залегощенском, Кромском, Свердловском, Малоархангельском, Мценском, Новосильском, Урицком, Краснозоренском и Сосковском районах, а также в Орловском МО находятся в стадии открытия.





Артем Ежаков



