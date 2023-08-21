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13:45, 21 августа 2023 года В Орле пройдет совместный молебен о семье Желающих присоединиться к нему ждут в Свято-Троицком храме.



Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

Молебен о создании и укреплении семьи состоится в грядущую пятницу, 25 августа, в 18.30. Прихожан ждут в Свято-Троицком храме по адресу: улица Лескова, 17а.



В Орловской митрополии уточнили, что также организаторы приглашают родителей, пекущихся об устроении семейной жизни своих чад, и просто желающих помолиться о близких.





Ксения Солоухина



