В Орле пройдет совместный молебен о семье

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13:45, 21 августа 2023 года
В Орле пройдет совместный молебен о семьеЖелающих присоединиться к нему ждут в Свято-Троицком храме.
Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии
Молебен о создании и укреплении семьи состоится в грядущую пятницу, 25 августа, в 18.30. Прихожан ждут в Свято-Троицком храме по адресу: улица Лескова, 17а.
В Орловской митрополии уточнили, что также организаторы приглашают родителей, пекущихся об устроении семейной жизни своих чад, и просто желающих помолиться о близких.
Ксения Солоухина
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