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13:15, 21 августа 2023 года В Орловской области молочные продукты стали дешевле Сильнее всего снизились цены на сыр и творог.



Фото из архива

На Орловщине в текущем году сыр стал стоить на 31,5 рубля меньше, творог – на 30,5 рубля, а сливочное масло – на 27 рублей. Также снизились цены на сметану и молоко.



Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", по состоянию на 14 августа в регионе сливочное масло и сыры дешевле среднеокружного уровня более чем на 80 рублей, творог - на 42 рубля.





Ксения Солоухина



