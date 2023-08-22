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1:30, 22 августа 2023 года

На горячее питание для школьников выделят федеральное финансирование

Работы по обеспечению ребят первым блюдом началась по поручению президента Владимира Путина

Фото из архива

Глава государства Владимир Путин в августе 2023 года поручил обеспечить учеников 1-4 классов бесплатным горячим питанием. Премьер-министр страны Михаил Мишустин сообщил, что с 1 сентября 2023 годы российские школы в каждом регионе должны получать федеральное финансирование на эти цели.

Причем еда должна быть здоровой, качественной, вкусной, - цитирует пресс-служба правительства РФ премьер-министра Михаила Мишустина.

В регионах были разработаны "дорожные карты" по приведению школьных пищеблоков в соответствие с требованиями санитарного законодательства. С 1 сентября 100% учеников начальных классов государственных и муниципальных школ обеспечат горячим питанием – это порядка 7,7 миллиона человек.


Сергей Силаев
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