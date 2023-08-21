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11:17, 21 августа 2023 года В орловском поселке Красная Слободка завершился капремонт ФАПа Там обновили коммуникации, крышу, окна и двери.



Фото: Департамент дорожного хозяйства Орловской области

Капитальный ремонт ФАПа в поселке Красная Слободка Глазуновского района провели в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", в здании обновили системы коммуникаций, восстановили крышу и полы, установили окна и двери. Во внутренних помещениях покрасили потолки и стены. Кроме того, в фельдшерско-акушерский пункт завезли новое оборудование.





Ксения Солоухина



