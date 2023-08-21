В орловском поселке Красная Слободка завершился капремонт ФАПа

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11:17, 21 августа 2023 года
В орловском поселке Красная Слободка завершился капремонт ФАПаТам обновили коммуникации, крышу, окна и двери.
Фото: Департамент дорожного хозяйства Орловской области
Капитальный ремонт ФАПа в поселке Красная Слободка Глазуновского района провели в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения".
По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", в здании обновили системы коммуникаций, восстановили крышу и полы, установили окна и двери. Во внутренних помещениях покрасили потолки и стены. Кроме того, в фельдшерско-акушерский пункт завезли новое оборудование.
Ксения Солоухина