Главная » Новости



11:15, 21 августа 2023 года В Орле при столкновении автомобилей пострадал ребенок и двое взрослых Госпитализация им не потребовалась.



Фото: Регионального УГИБДД

ДТП случилось в минувшую субботу, 19 августа, на Карачевском шоссе днем. В районе дома № 112 грузовик "Ивеко" столкнулся с кроссовером “Пежо”. регионального УГИБДД, травмы получил 38-летний водитель "Пежо", а также его пассажиры: 35-летняя женщина и 5-летний мальчик. Обошлось без госпитализации. По информации травмы получил 38-летний водитель "Пежо", а также его пассажиры: 35-летняя женщина и 5-летний мальчик. Обошлось без госпитализации.





Ксения Солоухина



