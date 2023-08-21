В Орловской области водитель на "Вазе" сбил двух велосипедистов
Пострадавшим потребовалась госпитализация.
Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
ДТП случилось 19 августа в 19.10. Водитель 59 лет управлял отечественным автомобилем и двигался по трассе "Ливны-Навесное".
В районе девятого километра мужчина наехал на 48-летнего и 17-летнего велосипедиста, которые ехали в попутном направлении. В результате они травмировались, их госпитализировали, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.