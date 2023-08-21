В Орле на пяти улицах отключат горячую воду на 10 суток

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9:51, 21 августа 2023 года
В Орле на пяти улицах отключат горячую воду на 10 сутокЭто связано с ремонтом теплосети.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
По информации пресс-службы городской администрации, с 9.00 21 августа до 17.00 31 августа воды не будет по следующим адресам:
- Улица Кромская 8, 9, 10, 11;
- Улица Планерная, 53, 55 (лицей №40), 57, 59, 61, 65 (д/сад №7) 67, 69;
- Улица Машкарина, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16А (д/сад №87), 20;
- Улица Чечневой, 1;
- Улица Саханская, 3.
Сергей Силаев