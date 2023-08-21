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9:46, 21 августа 2023 года В Орле из-за непотушенной сигареты эвакуировали 15 человек Пожар случился на улице Раздольной.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Сообщение о возгорании балкона на восьмом этаже спасатели получили 19 августа в 00.40. Когда пожарные приехали на место, огонь мог распространиться и на соседние квартиры.



По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, от огня пострадали четыре балкона. Эвакуировано 15 человек. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.





Сергей Силаев



