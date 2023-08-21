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9:30, 21 августа 2023 года В Орле служат около трех тысяч собак Они трудятся в кинологическом подразделении Росгвардии.







В России 19 августа отметили день фронтовой собаки. Четвероногие много лет несут свою службу: охраняют, участвуют в борьбе с терроризмом, находят оружие и боеприпасы.



Служат собаки разных пород: от немецких до среднеазиатских овчарок. С одной из них встретилась корреспондент Эльза Ахмедбекова.





Эльза Ахмедбекова



