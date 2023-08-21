Диетологи развенчали миф, что можно есть все что угодно до 12 дня

Советами поделилась диетолог Оксана Лаушкина.

Продукты можно разделить на полезные и опасные. Опасные содержат жиры, которые не расщепляются. Углеводы, которые не находят связи с клетчаткой. Не важно, когда вы едите эти продукты – итог один, набор веса.



Любая конфетка, печенье, все эти продукты преобразуются в жиры моментально. И если подумать, "Я съем сейчас шоколадку, а потом отработаю ее на беговой дорожке". Это замкнутый круг, она преобразуется в жиры, от которых потом сложно избавиться.





Лучше заменить вредные продукты – полезными. Например, овощной салат или творог. Это строительный, качественный материал, который не преобразуется в жир вообще.