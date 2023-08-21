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4:00, 21 августа 2023 года

Диетологи развенчали миф, что можно есть все что угодно до 12 дня

Советами поделилась диетолог Оксана Лаушкина.


Продукты можно разделить на полезные и опасные. Опасные содержат жиры, которые не расщепляются. Углеводы, которые не находят связи с клетчаткой.  Не важно, когда вы едите эти продукты – итог один, набор веса.

Любая конфетка, печенье, все эти продукты преобразуются в жиры моментально. И если подумать, "Я съем сейчас шоколадку, а потом отработаю ее на беговой дорожке". Это замкнутый круг, она преобразуется в жиры, от которых потом сложно избавиться.

Лучше заменить вредные продукты – полезными. Например, овощной салат или творог. Это строительный, качественный материал, который не преобразуется в жир вообще.


Александра Бахтина
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