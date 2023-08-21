Главная » Новости



8:00, 21 августа 2023 года В регионе пройдут бега на кубок губернатора Орловской области Мероприятие состоится 2 сентября на Орловском ипподроме.





На иподроме оберутся участники не только из Орловской области, но и из Курской. В програму мероприятия входит выступления творческих коллективов Орла и соседних регионов. А также интерактивная площадка «Казачья удаль», где можно попробовать свои силы в традиционном казачьем воинском искусстве — рубке шашкой.



Атмосферу начала XX века создадут дамы и кавалеры Студии исторического танца "Династия". Конный двор "Вязки" представит парад участников, кыз-куу (игра "Догони девушку"), конный котильон, вольтижировку и конкур на мощность, сообщили в пресс-службе администрации города Орла.



Вход на ипподром бесплатный.





Александра Бахтина



