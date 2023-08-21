Орловщина намолотила второй миллион тонн зерна

В регионе продолжается уборочня кампания, аграрии Орловщины намолотили второй миллион тонн зерна!
– Хлеборобы работают круглосуточно, выполняют стратегическую задачу – обеспечение продовольственной безопасности России. Уверен, в этом году удастся поставить новые рекорды по сбору урожая. Орловские аграрии – настоящие профессионалы своего дела, которые работают на благо родного края и всей страны. Спасибо вам за ваш самоотверженный труд! Новых успехов на ниве сельскохозяйственного труда! - рассказал губернатор Андрей Клычков.