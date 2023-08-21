Народные приметы: Что сделать 21 августа, чтобы сбылись мечты

Православные христиане чествуют святителя Мирона, епископа Критского.

Известно, что Мирон Критский дожил до 100 лет. За долгую жизнь он сделал немало добра людям.

Наши предки в этот день загадывали желания. Они знали: если это сделать правильно, мечты обязательно сбудутся.





Что нельзя делать в этот день:

- Большие неприятности будут ждать тех, кто начнет ссориться в этот день или обидит другого;

- В этот день нельзя строить планы в далекое будущее, в противном случае, они могут обернуться разочарованием;

- Нельзя поднимать чужие вещи, с ними рискуете забрать и чужие проблемы;

- Нельзя в этот день долго смотреться в зеркало, можно "проглядеть" свою привлекательность.

Что можно делать в этот день:

- В старину считали, что если встать на перекресток и загадать самое заветное желание, то оно сбудется, если ветер резко подует в лицо.