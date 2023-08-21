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5:00, 21 августа 2023 года

Народные приметы: Что сделать 21 августа, чтобы сбылись мечты

Православные христиане чествуют святителя Мирона, епископа Критского.


В этот день православные христиане вспоминают святителя Мирона.

Известно, что Мирон Критский дожил до 100 лет. За долгую жизнь он сделал немало добра людям.

Наши предки в этот день загадывали желания. Они знали: если это сделать правильно, мечты обязательно сбудутся.

Что нельзя делать в этот день:

- Большие неприятности будут ждать тех, кто начнет ссориться в этот день или обидит другого;

- В этот день нельзя строить планы в далекое будущее, в противном случае, они могут обернуться разочарованием;

- Нельзя поднимать чужие вещи, с ними рискуете забрать и чужие проблемы;

- Нельзя в этот день долго смотреться в зеркало, можно "проглядеть" свою привлекательность.

Что можно делать в этот день:

- В старину считали, что если встать на перекресток и загадать самое заветное желание, то оно сбудется, если ветер резко подует в лицо.




Александра Бахтина
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