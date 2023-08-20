Орловский священник доставил на фронт лекарства

Протоиерей Александр Кузнецов совершил очередную поездку в зону СВО.

Орловский священник доставил груз в медико-санитарный батальон в Луганской Народной Республике.



В посылку вошли необходимые раненым военным лекарства, средства реабилитации и медтехника. Все это помогли собрать прихожане храмов и неравнодушные жители Орла.

В молельной комнате при медбате протоиерей Александр Кузнецов совершил богослужение. Бойцы и медики смогли исповедаться и причаститься. А после у желающих была возможность побеседовать с батюшкой, сообщили в Орловской митрополии.