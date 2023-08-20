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17:00, 20 августа 2023 года

Орел принимает Чемпионат России по каратэ

Поединки такого уровня проходят в Орле во второй раз.

Фото: Телеграм канал "Телеграммы из Орла"

В нашем городе чемпионат России проходит уже во второй раз. Первый прошёл в 2014 году, а в 2012 году в областном центре состоялся Кубок России по каратэ.

В этот раз турнир объединил 350 спортсменов из 44 регионов. Орловскую область представили 12 воспитанников школы «Орёл-Карат», сообщает телеграм канал "Телеграммы из Орла"

Орловчанка Варвара Головина завоевала золото. В финале со счетом 6:0, она победила соперницу из Новосибирской области. Еще три наших спортсмена завоевали бронзовые медали в личном зачете: это Асиман Мамедов (75 кг), Александр Калинин (84 кг) и Татьяна Миронова (+68 кг). Также в активе орловских каратистов две бронзовых медали в командных турнирах:

  • женская команда - Дарья Чижикова, Виталия Русанова, Татьяна Миронова, Мария Верёвкина
  • мужская команда - Александр Калинин, Асиман Мамедов, Иван Алферов, Денис Дамм, Руслан Исхаков, Тимур Акмалов



Александра Бахтина
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