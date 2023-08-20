Орловские медики отправились в Троицкий район Луганской Народной Республики

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16:00, 20 августа 2023 года
Орловские медики отправились в Троицкий район Луганской Народной РеспубликиЦель поездки – обмен опытом и обследование местных жителей.
Фото: Телеграм канал "Телеграммы из Орла"
Орловская область продолжает оказывать всю возможную поддержку жителям Троицкого района ЛНР. Туда уже отправились специалисты Покровской ЦРБ и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области для обмена профессиональным опытом и выстраивания совместной работы.
Орловские врачи поделятся лучшими практиками в медицине и передадут передвижной аппарат маммограф-флюорограф Болховской ЦРБ для обследования населения, об этом сообщил телеграм канал "Телеграммы из Орла".
«Мы должны оказать самую полную и оперативную поддержку братскому Донбассу, организовать комплексное взаимодействие во всех сферах. Орловская область своих не бросает!» - отметил Губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Александра Бахтина