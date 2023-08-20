Орловские медики отправились в Троицкий район Луганской Народной Республики

Цель поездки – обмен опытом и обследование местных жителей.

Фото: Телеграм канал "Телеграммы из Орла"

Орловская область продолжает оказывать всю возможную поддержку жителям Троицкого района ЛНР. Туда уже отправились специалисты Покровской ЦРБ и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области для обмена профессиональным опытом и выстраивания совместной работы.

Орловские врачи поделятся лучшими практиками в медицине и передадут передвижной аппарат маммограф-флюорограф Болховской ЦРБ для обследования населения, об этом сообщил телеграм канал "Телеграммы из Орла".