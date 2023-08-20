Орловцам рассказали, какие напитки полезны в жару

Ледяная вода не является лидером.

Абсолютным лидером является питьевая вода, но не нужно пить ледяную воду, она может снизить иммунитет. Лучше всего подойдет вода 20 градусов.





Минеральная питьевая вода также позволит восполнить в организме соли, которые вымываются из организма в жару вместе с потом.





Соки могут утолять жажду, но они содержат еще калории, с их помощью можно побороть голод.





Чай со льдом, поможет охладиться, сейчас на прилавках представлены всевозможные варианты. От обычного черного, до чая с ромашкой или лепестками сакуры.





Кефир или йогурт тоже хорошо утоляют жажду. А, кроме этого, нормализуют работу желудочно-кишечного тракта, рассказали в

