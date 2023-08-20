Главная » Новости



14:00, 20 августа 2023 года Орловская область отправила груз десантникам в зону СВО Посылку сформировал город Мценск.



Фото: Газета "Мценский край"

Орловцы доставили нашим военным 10 тонн питьевой воды, дизельный генератор, квадрокоптер с дополнительными аккумуляторами, шлемы, бронежилеты, тактические аптечки, набор инструментов, домкраты, сетка-рабица, тактическая форма, футболки, носки, нижнее белье, большой набор запчастей на автомобили. Об этом сообщила районная газета " Мценский край". Груз формировали администрация Мценского района и работники Управления ЗАГС Орловской области.

Посылку от нашего региона получила еще одна группа десантников, которая выполняет боевые задачи в районе Соледара. Им передали продукты питания: конфеты, колбасы, чай, кофе, а также сигареты, инструменты и другие необходимые вещи.









Александра Бахтина



