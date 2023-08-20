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14:00, 20 августа 2023 года

Орловская область отправила груз десантникам в зону СВО

Посылку сформировал город Мценск.

Фото: Газета "Мценский край"

Орловцы доставили нашим военным 10 тонн питьевой воды, дизельный генератор, квадрокоптер с дополнительными аккумуляторами, шлемы, бронежилеты, тактические аптечки, набор инструментов, домкраты, сетка-рабица, тактическая форма, футболки, носки, нижнее белье, большой набор запчастей на автомобили. Об этом сообщила районная газета " Мценский край".

Груз формировали администрация Мценского района и работники Управления ЗАГС Орловской области.

Посылку от нашего региона получила еще одна группа десантников, которая выполняет боевые задачи в районе Соледара. Им передали продукты питания: конфеты, колбасы, чай, кофе, а также сигареты, инструменты и другие необходимые вещи.




Александра Бахтина
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