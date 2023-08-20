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11:00, 20 августа 2023 года Орловцам расскажут детали заключения социального контракта Обучающий семинар состоится 22 августа.





На площадке семейного МФЦ состоится обучающий семинар по социальному контракту. Одним из спикеров станет, управление труда и занятости Орловской области Департамент социальной защиты Орловской области . Для заключения социального контракта требуется минимальный пакет документов. А сама процедура занимает короткие сроки. При этом гражданин может получить значимую поддержку от государства на безвозмездной основе. Сообщил телеграм канал "Телеграммы из Орла" Подробнее о социальном контракте можно также узнать по телефону 8 (4862) 63-34-45.





Александра Бахтина



