Орловцам расскажут детали заключения социального контракта

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11:00, 20 августа 2023 года
Орловцам расскажут детали заключения социального контрактаОбучающий семинар состоится 22 августа.
На площадке семейного МФЦ состоится обучающий семинар по социальному контракту.
Одним из спикеров станет, управление труда и занятости Орловской области Департамент социальной защиты Орловской области .
Для заключения социального контракта требуется минимальный пакет документов. А сама процедура занимает короткие сроки. При этом гражданин может получить значимую поддержку от государства на безвозмездной основе. Сообщил телеграм канал "Телеграммы из Орла"
Подробнее о социальном контракте можно также узнать по телефону 8 (4862) 63-34-45.
Александра Бахтина