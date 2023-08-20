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10:00, 20 августа 2023 года В Кромах привели в порядок детскую площадку В рамках национального проекта "Жилье и городская среда"



Фото: Газета "Заря" Кромского района

В Кромском районе на одну обустроенную детскую площадку стало больше. Преобразилась территория по адресу переулок Газопроводский, д. 9-10. В рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Сумма контракта составила 1 227 442 руб. Установили новые урны, скамейки, освещение, детский игровой комплекс, карусель, качалка-балансир, качели, рассказали в районной газете "Заря"



Это уже третья обустроенная площадка в районе. Работа по благоустройству общественных территорий продолжается.





Александра Бахтина



