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10:00, 20 августа 2023 года

В Кромах привели в порядок детскую площадку

В рамках национального проекта "Жилье и городская среда"

Фото: Газета "Заря" Кромского района

В Кромском районе на одну обустроенную детскую площадку стало больше. Преобразилась территория по адресу переулок Газопроводский, д. 9-10.

В рамках национального проекта  "Жилье и городская среда".

Сумма контракта составила 1 227 442 рубУстановили новые урны, скамейки, освещение, детский игровой комплекс, карусель, качалка-балансир, качели, рассказали в районной газете "Заря"

Это уже третья обустроенная площадка в районе. Работа по благоустройству общественных территорий продолжается.




Александра Бахтина
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