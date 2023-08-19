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18:00, 19 августа 2023 года Колпнянский район Орловской области отмечает юбилей Муниципальному образованию исполнилось 95 лет.



Фото: архив "Вести-Орел"

19 августа Колпнянский район Орловской области отмечает 95-летие с момента образования. Торжества развернулись в парке культуры и отдыха поселка Колпна.



Во время праздника наградили отличившихся колпнянцев. В частности, звание "Почетный гражданин Колпнянского района Орловской области" было присвоено Николаю Викторовичу Волкову.



Также чествовали крепкие семьи. Грамоту и медаль "За любовь и верность" вручили Владимиру Павловичу и Валентине Ивановне Синяковым и Николаю Александровичу и Нине Алексеевне Дорофеевым.



Гуляния продолжатся с 19:00. В 21:00 начнется огненное и световое шоу, в 21:30 стартует дискотека, а в 22:00 небо озарит праздничный салют.





Артем Ежаков



