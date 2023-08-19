Колпнянский район Орловской области отмечает юбилей

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18:00, 19 августа 2023 года
Колпнянский район Орловской области отмечает юбилейМуниципальному образованию исполнилось 95 лет.
Фото: архив "Вести-Орел"
19 августа Колпнянский район Орловской области отмечает 95-летие с момента образования. Торжества развернулись в парке культуры и отдыха поселка Колпна.
Во время праздника наградили отличившихся колпнянцев. В частности, звание "Почетный гражданин Колпнянского района Орловской области" было присвоено Николаю Викторовичу Волкову.
Также чествовали крепкие семьи. Грамоту и медаль "За любовь и верность" вручили Владимиру Павловичу и Валентине Ивановне Синяковым и Николаю Александровичу и Нине Алексеевне Дорофеевым.
Гуляния продолжатся с 19:00. В 21:00 начнется огненное и световое шоу, в 21:30 стартует дискотека, а в 22:00 небо озарит праздничный салют.
Артем Ежаков
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