В Ливенском районе заложили храм Ильи Пророка

В селе Крутом Ливенского района Орловской области заложили храм, посвященный Илье Пророку. Прежний храм в честь иконы Казанской Божией Матери и с престолом Ильи Пророка был разрушен в первой половине XX века.
Как сообщило издание "Уездный город. Ливны", святыня возводится на средства благодетелей и прихожан по благословению Епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария, а также молитвенной помощи схиархимандрита Илия.
Сейчас местные православные молятся в старом одноэтажном здании бывшей начальной школы.