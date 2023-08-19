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15:00, 19 августа 2023 года В Ливенском районе заложили храм Ильи Пророка Святыню возведут в селе Крутом.



Фото: "Уездный город. Ливны".

В селе Крутом Ливенского района Орловской области заложили храм, посвященный Илье Пророку. Прежний храм в честь иконы Казанской Божией Матери и с престолом Ильи Пророка был разрушен в первой половине XX века.



Как сообщило издание "Уездный город. Ливны", святыня возводится на средства благодетелей и прихожан по благословению Епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария, а также молитвенной помощи схиархимандрита Илия.



Сейчас местные православные молятся в старом одноэтажном здании бывшей начальной школы.





Артем Ежаков



