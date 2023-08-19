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13:00, 19 августа 2023 года В Орле стартовал фестиваль "Русское лето. Za Россию" Торжества развернулись на площади Ленина.



Фото: архив "Вести-Орел"

19 августа в Орле проходит фестиваль "Русское лето. Za Россию". Торжества начались в 13:00. Заработали детские и спортивные зоны. Для жителей и гостей города организованы различные мастер-классы, шоу силового экстрима и многое другое.



В 17:00 на сцену выйдет Орловская государственная филармония. В 18:00 орловцы услышат выступление кавер-группы "Так бывает" из Железногорска, в 19:20 ее сменит орловская кавер-группа "Пляски". В 20:00 начнется выступление Александра Иванова и группы "Рондо".



Подробнее – на сайте мэрии.





Артем Ежаков



