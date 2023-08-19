В Орле стартовал фестиваль "Русское лето. Za Россию"
Торжества развернулись на площади Ленина.
Фото: архив "Вести-Орел"
19 августа в Орле проходит фестиваль "Русское лето. Za Россию". Торжества начались в 13:00. Заработали детские и спортивные зоны. Для жителей и гостей города организованы различные мастер-классы, шоу силового экстрима и многое другое.
В 17:00 на сцену выйдет Орловская государственная филармония. В 18:00 орловцы услышат выступление кавер-группы "Так бывает" из Железногорска, в 19:20 ее сменит орловская кавер-группа "Пляски". В 20:00 начнется выступление Александра Иванова и группы "Рондо".