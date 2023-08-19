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16:00, 19 августа 2023 года В Спасском-Лутовинове покажут возрожденную оперу "Ася" Постановка возвращается после столетия забвения.



Фото: архив "Вести-Орел"

27 августа в 16:00 в музее-заповеднике "Спасское-Лутовиново" состоится музейная премьера оперы Михаила Ипполитова-Иванова "Ася" по одноименной повести Ивана Тургенева.



Впервые она была поставлена 28 сентября 1900 года в Москве, а в послереволюционное время опера исчезла со сценических подмостков, вернувшись из забвения в июне прошлого года, когда в Московской государственной консерватории прошло концертное исполнение "Аси".





Артем Ежаков



