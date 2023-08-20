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5:00, 20 августа 2023 года Орловец заработал неприятности с законом из-за рулона линолеума Возбуждено уголовное дело о краже.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле полицейские установили подозреваемого в краже рулона линолеума стоимостью в 20 тысяч рублей. В региональном УМВД сообщили, что потерпевшая на время оставила дверь в квартиру приоткрытой. Проходивший мимо 33-летний мужчина увидел это, зашел в жилище, забрал линолеум и после продал за пять тысяч рублей.



На время расследования подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. Ему грозят штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы сроком до шести лет.





Артем Ежаков



