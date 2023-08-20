Орловский священник доставил в медсанбат лекарства и средства реабилитации
Груз передал протоиерей Александр Кузнецов.
Фото: архив "Вести-Орел"
Благочинный храмов Болховского округа Орловской епархии совершил очередную поездку в зону СВО. Александр Кузнецов доставил в луганский медико-санитарный батальон гуманитарный груз из лекарств, средств реабилитации и медицинской техники.
В молельной комнате при медсанбате священник совершил богослужение. Бойцы и медики смогли исповедаться и причаститься, а также пообщаться с протоиереем на духовные темы.