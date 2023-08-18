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20:45, 18 августа 2023 года Орловские больницы получат еще 11 автомобилей Их поставят в рамках регионального проекта.



Фото из архива

Несколько больниц Орла и области получат дополнительные автомобили в рамках регионального проекта. Об этом заявил глава Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира 18 августа.



– В рамках реализации регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" в Глазуновской, Ливенской, Мценской, Новосильской, Плещеевской, Должанской, Новодеревеньковской, Малоархангельской и Дмитровской ЦРБ, а также в поликлиниках областного центра – в Детской поликлинике №3 и больнице имени Боткина появятся новые автомобили, - отметил губернатор.





Сергей Силаев



